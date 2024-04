L’ex sindaco di Roma Ignazio Marino sarà candidato alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra

L’ex sindaco di Roma Ignazio Marino sarà uno dei candidati di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. L’annuncio è stato fatto giovedì durante una conferenza stampa a Roma a cui hanno partecipato anche i referenti politici del partito, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Marino sarà candidato come capolista nella circoscrizione elettorale dell’Italia centrale.

Marino ha 69 anni. Fu senatore dal 2006 al 2013, prima come indipendente eletto nelle liste dell’Ulivo e poi come esponente a tutti gli effetti del Partito Democratico. Nell’aprile del 2013, dopo aver vinto le primarie del centrosinistra per le elezioni comunali di Roma, si dimise da senatore per condurre la campagna elettorale al termine della quale fu eletto sindaco. Durante il mandato fu però coinvolto in varie polemiche e inchiesta da cui fu poi assolto, e nel 2015 si dimise dall’incarico.