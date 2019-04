Ignazio Marino è stato assolto in Cassazione dalle accuse di peculato e falso

La Cassazione ha annullato la condanna a due anni nei confronti dell’ex sindaco di Roma Ignazio Marino «perchè il fatto non sussiste».

Marino, che era stato assolto in primo grado, nel gennaio del 2018 era stato condannato in appello a due anni per peculato e falso, in una vicenda che riguardava le spese fatte con la carta di credito del comune.

Secondo i giudici del processo d’appello, Marino aveva speso 13 mila euro per 26 cene avvenute «in tempi liberi da impegni istituzionali» usando la carta di credito del Comune per pagare alcune sue cene personali. Oggi la Cassazione ha stabilito che la sentenza di condanna va annullata senza rinvio.

Il cosiddetto “scandalo degli scontrini” è stato uno dei numerosi episodi che spinsero il Partito Democratico a ritirare il suo appoggio al sindaco di Roma che si dimise nell’ottobre 2015.