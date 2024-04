Tre persone sono morte a causa di una valanga vicino a Zermatt, in Svizzera

Tre scialpinisti sono morti a causa di una valanga vicino a Zermatt, in Svizzera. Lo ha annunciato la polizia del Canton Vallese, che ha aggiunto che una quarta persona è stata soccorsa. La valanga si era staccata domenica attorno alle 14 nella località di Riffelberg, e le ricerche sono proseguite fino a sera.

Le tracce individuate nella zona in cui si è staccata la valanga indicano che domenica diversi scialpinisti erano andati in una zona della montagna molto ripida e con molta neve fresca. Lo ha detto alla Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca Bruno Jelk, responsabile del monitoraggio delle valanghe del Mattertal, la valle ai piedi del monte Cervino dove si trova Zermatt, che confina con l’Italia.

In questi giorni il vento e la neve abbondante hanno aumentato il rischio di valanghe sulle alpi: il bollettino diffuso domenica dall’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe svizzero lo indicava al livello 4 (su 5), cioè “forte”, su buona parte della fascia più a sud del paese. In questi giorni il maltempo ha causato danni, con valanghe e frane, anche in Nord Italia.

