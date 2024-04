Il comune di Livigno, in Valtellina, è isolato a causa della neve caduta sulla strada che lo collega al resto della Lombardia

Da domenica sera il comune di Livigno, sulle alpi lombarde in alta Valtellina, è isolato perché un’intensa nevicata ha bloccato l’unica strada che lo collega con il resto della regione. Il sindaco Remo Galli ha detto che al momento anche le strade che portano dal paese verso la Svizzera sono molto rallentate. Il vento e la neve inoltre hanno abbattuto tre tralicci della corrente, causando alcuni problemi alla fornitura di energia in parte del paese, che conta circa 7mila abitanti ma dove al momento sono presenti molti turisti in visita per le vacanze pasquali.

La chiusura della strada era stata ordinata inizialmente domenica sera, poi era stata prolungata fino alle 15 di lunedì e poi di nuovo fino alle 18, e la situazione potrebbe cambiare nuovamente: saranno dati aggiornamenti alle 17:30, e a quel punto si deciderà se sarà possibile riaprire o meno la strada. Il sindaco ha consigliato ai turisti di aspettare aggiornamenti negli alberghi prima di rimettersi in viaggio per tornare a casa.

Da alcuni giorni il Nord Italia è interessato da pioggia e neve piuttosto intense, che hanno causato anche valanghe e frane.

