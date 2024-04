In Friuli Venezia Giulia è stato chiuso un tratto dell’A23 a causa di una frana 

Lunedì mattina è stato chiuso in entrambe le direzioni il tratto dell’autostrada A23 tra Carnia e Pontebba, in Friuli Venezia Giulia, a causa di una frana all’altezza del comune di Amaro, in provincia di Udine. La causa della frana è stata attribuita alle forti piogge che stanno interessando la zona da circa una settimana, e che nella notte si sono intensificate.

#Udine, dalle 6.45 #vigilidelfuoco impegnati sull'autostrada #A23, al km 64, per una frana dopo la galleria Campiolo: i detriti hanno invaso la carreggiata, nessun veicolo colpito dai massi. Intervento in corso, autostrada chiusa in entrambe le direzioni [#1aprile 9:30] pic.twitter.com/ujtPbbsFNf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 1, 2024

Una parte della carreggiata è stata ricoperta da detriti e massi: tre veicoli sono rimasti bloccati ma non ci sono morti né feriti. Per sgomberare la strada e assistere le persone bloccate sono arrivati i Vigili del fuoco di Udine, di Tarvisio, di Gemona e anche la polizia stradale. Al momento chi viaggia verso Udine deve uscire a Pontebba e può rientrare sull’A23 a Carnia. Per chi viaggia in direzione opposta vale il percorso inverso.

