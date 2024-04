Quattro operatori della ong World Central Kitchen sono stati uccisi in un attacco aereo a Gaza

Un attacco aereo ha ucciso quattro operatori della ong World Central Kitchen nella città di Deir al Balah, nel centro della Striscia di Gaza, e l’autista palestinese che guidava l’auto su cui si trovavano: in tutto sono state uccise 5 persone. Il fondatore della ong, José Andrés, ha detto che l’attacco sarebbe stato compiuto dall’esercito israeliano, che però non ha confermato e ha detto di aver avviato «un’indagine approfondita» per determinarne l’origine.

I quattro operatori provenivano da diversi paesi: dalle prime informazioni sembra che uno fosse britannico, un altro polacco, e l’Australia ha confermato che un terzo, chiamato Lalzawmi “Zomi” Frankcom, era un cittadino australiano.

La ong World Central Kitchen ha sede negli Stati Uniti, si occupa principalmente di fornire assistenza alimentare in posti colpiti da disastri naturali, ed è stata fondata dal noto cuoco ispano-statunitense José Andrés. Tra le altre cose, World Central Kitchen ha fornito il cibo consegnato dalle navi del “corridoio marittimo” di aiuti umanitari per la Striscia di Gaza.

