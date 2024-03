Sono partite da Cipro altre tre navi di aiuti umanitari dirette verso la Striscia di Gaza

Sabato è partito da Cipro un convoglio di tre navi di aiuti umanitari gestite dalla ong Open Arms e dirette verso la Striscia di Gaza, come permesso dal corridoio marittimo annunciato a inizio marzo dalla Commissione Europea.

La ong statunitense World Central Kitchen, che fornisce il cibo, ha fatto sapere che a bordo delle navi ci sono in totale 400 tonnellate di aiuti e rifornimenti, tra cui riso, pasta, farina, legumi, verdure in scatola e datteri, che solitamente vengono consumati alla fine del periodo di digiuno previsto dal Ramadan, il mese sacro per le persone musulmane, che terminerà tra il 9 e il 10 aprile.

Secondo la ong, questa quantità di cibo sarà sufficiente per preparare oltre un milione di pasti. La prima nave di aiuti per la Striscia prevista dal corridoio era partita da Cipro la mattina del 12 marzo.

