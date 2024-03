È partita la prima nave di aiuti per la Striscia di Gaza prevista dal corridoio marittimo annunciato dalla Commissione Europea

Martedì mattina è partita da Cipro la prima nave carica di aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza, gestita dalla ong spagnola Open Arms. Il trasporto degli aiuti è previsto da un corridoio umanitario marittimo annunciato venerdì scorso dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La nave trasporta circa 200 tonnellate di cibo fornito dalla ong statunitense World Central Kitchen: dovrebbe impiegare circa due giorni per raggiungere la Striscia di Gaza, ma al momento non si sa di preciso in che zona attraccherà.

