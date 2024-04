Almeno tre persone sono state ferite in un attacco armato in una scuola in Finlandia: la polizia ha arrestato il sospetto autore

Martedì mattina la polizia finlandese ha detto che almeno tre persone sono state ferite in un attacco con armi da fuoco in una scuola di Vantaa, vicino a Helsinki, la capitale della Finlandia. La polizia ha detto di aver arrestato una persona sospettata di aver compiuto l’attacco, di cui per il momento non è nota l’identità, e che sia la persona arrestata sia quelle ferite hanno 12 anni. La scuola ha circa 800 studenti, con classi che corrispondono più o meno a quelle delle scuole elementari e medie italiane.