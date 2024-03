In Israele migliaia di persone hanno protestato per chiedere le dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu

Sabato in diverse importanti città israeliane – Tel Aviv, Gerusalemme, Beer Sheva, Haifa – migliaia di persone si sono radunate e hanno manifestato per chiedere le dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu. Le ragioni dei manifestanti sono che Netanyahu non avrebbe fatto abbastanza per ottenere la liberazione degli ostaggi catturati da Hamas nell’attacco del 7 ottobre, e anzi avrebbe agito in modo controproducente.

La manifestazione più grossa si è svolta a Tel Aviv, nella piazza dove negli ultimi mesi si sono accampate le famiglie delle persone prese in ostaggio il 7 ottobre e all’ingresso di Kirya, un’ampia area nel centro della città che contiene molti palazzi governativi e una delle sedi centrali dell’esercito israeliano. Sempre a Tel Aviv, una folla di manifestanti ha bloccato un’autostrada.

Venerdì, Netanyahu aveva approvato la ripresa dei negoziati con Hamas in Egitto – il cui tira e molla va avanti da settimane – per concordare una tregua e la liberazione degli ostaggi. I media egiziani hanno detto che le trattative per la tregua dovrebbero ricominciare domenica.

