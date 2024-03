A Pont Canavese, in provincia di Torino, alcune decine di persone sono rimaste intossicate per una fuga di gas in chiesa

A Pont Canavese, un comune di 3.300 abitanti una cinquantina di chilometri a nord di Torino, circa trenta persone sono rimaste intossicate da una fuga di gas durante la messa della veglia pasquale. La Sentinella del Canavese, l’ultimo giornale locale del gruppo GEDI, scrive che il tutto è avvenuto attorno alle 21:30 di sabato 30 marzo: il primo a sentirsi male è stato un bambino, caduto a terra, seguito da altre decine di persone, alcune delle quali sono state poi portate nei pronto soccorso della zona a Cuorgnè, Ivrea e Ciriè con sintomi come nausea e mal di testa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Croce rossa. Sono in corso accertamenti per capire l’origine della fuga di gas.