Le prime pagine di oggi, domenica di Pasqua, sono dedicate ad argomenti molto diversi, in parte per l’assenza di notizie enormi di cui occuparsi, e in parte per via del weekend festivo. Il Corriere della Sera apre con la guerra in Ucraina, mentre La Repubblica con il caso del boss Francesco Schiavone, che ha iniziato a collaborare con la giustizia. Il manifesto e La Verità mettono in prima pagina la vicenda di Ilaria Salis, con prospettive opposte, mentre altri, tra cui La Stampa, dedicano la propria alla questione della scuola, dalle discussioni sulla chiusura per il Ramadan a quelle sul limite alla percentuale di studenti senza cittadinanza italiana nelle classi. Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi occupano grande spazio la vittoria del Milan contro la Fiorentina e la sconfitta della Juventus contro la Lazio nella 30ª giornata di Serie A.