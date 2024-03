Le partite della 30ª giornata di Serie A

La 30ª giornata di Serie A si giocherà sabato 30 marzo e lunedì 1 aprile: non domenica, quando le partite si fermeranno per la Pasqua. La prima partita in programma è Napoli-Atalanta, alle 12:30 di sabato, alle 18 ci sarà Lazio-Juventus e la sera Fiorentana-Milan. L’inter prima in classifica giocherà lunedì sera in casa contro l’Empoli.

Sabato

12:30

Napoli-Atalanta [Dazn]

15:00

Genoa-Frosinone [Dazn]

Torino-Monza [Dazn]

18:00

Lazio-Juventus [Dazn]

20:45

Fiorentina-Milan [Dazn, Sky]

Lunedì

12:30

Bologna-Salernitana [Dazn, Sky]

15:00

Cagliari-Verona [Dazn, Sky]

Sassuolo-Udinese [Dazn]

18:00

Lecce-Roma [Dazn]

20:45

Inter-Empoli [Dazn]

La classifica dopo la 29ª giornata

Inter 76

Milan 62

Juventus 59

Bologna 54

Roma 51

Atalanta 47*

Napoli 45

Fiorentina 43*

Lazio 43

Monza 42

Torino 41

Genoa 34

Lecce 28

Udinese 27

Hellas Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14

*una partita in meno

