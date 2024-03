Un uomo ha tenuto in ostaggio alcune persone in un locale di Ede, nei Paesi Bassi

Sabato mattina un uomo ha preso in ostaggio alcune persone che si trovavano all’interno di un bar a Ede, nei Paesi Bassi. La polizia olandese ha detto di ritenere che non sia stato un attacco terroristico: stando alle informazioni diffuse dai media locali, l’uomo avrebbe però minacciato di farsi esplodere. Tre ostaggi sono stati liberati attorno alle 11:20, come mostra un video condiviso sui social dal giornale locale De Gelderlander: almeno uno di loro lavorava nel bar. Circa un’ora dopo è uscita dal locale anche una quarta.

Il quotidiano di Rotterdam Algemeen Dagblad scrive che subito dopo è uscito dal locale anche un uomo con un passamontagna, che è stato fermato e ammanettato dalla polizia. La polizia ha confermato che tutti gli ostaggi sono stati liberati e che l’uomo è stato arrestato, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Nel frattempo la zona era stata evacuata e il centro città chiuso.

Een aantal personen komt uit de kroeg gelopen. Mogelijk gaat het om vrijgelaten gijzelaars in Ede. #gijzeling https://t.co/dJOnzQXMGx pic.twitter.com/qKaJtpFC5K — De Gelderlander (@DeGelderlander) March 30, 2024

De Gelderlander ha scritto che le prime segnalazioni del sequestro erano state fatte attorno alle 5:30 del mattino. Non è chiaro quante persone si trovassero nel locale, che si chiama Café Petticoat ed è un posto molto frequentato soprattutto da adolescenti, e non è nemmeno chiaro se l’uomo sia entrato quando era ancora aperto oppure dopo la chiusura: venerdì sera era stata organizzata una festa che è andata avanti fino alle 4 del mattino.

De vijfde persoon die uit de kroeg in ede komt waar sinds vanmorgen een gijzeling aan de gang was, wordt hier gearresteerd. Het lijkt te gaan om een man, die snel wordt afgevoerd. #gijzeling https://t.co/dJOnzQXMGx pic.twitter.com/kpgdv3H8Hr — De Gelderlander (@DeGelderlander) March 30, 2024

Oltre alla polizia e alle squadre di emergenza, sul posto era arrivato anche un mezzo blindato usato dalle forze dell’ordine per gli interventi speciali.