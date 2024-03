L’ex rugbista Louis Rees-Zammit ha ottenuto un contratto nel football americano ai Kansas City Chiefs

L’ex rugbista gallese Louis Rees-Zammit ha ottenuto un contratto per giocare a football americano nei Kansas City Chiefs, i vincitori dell’ultima edizione del Super Bowl, la finale del principale campionato statunitense di questo sport. Rees-Zammit ha 23 anni e come rugbista era considerato uno dei migliori talenti della sua generazione: mentre si preparava a giocare il Sei Nazioni, uno dei più importanti e prestigiosi tornei internazionali di rugby, aveva però annunciato di voler provare a entrare nella National Football League (Nfl), il principale campionato di football americano.

È stato così uno dei 16 giocatori ad aver partecipato all’International Player Pathway Program (IPPP), un programma di allenamenti di football americano riservato ai giocatori non statunitensi, dal quale le squadre della Nfl possono selezionare i migliori giocatori e metterli sotto contratto. Nelle ultime settimane Rees-Zammit aveva attirato l’attenzione di diverse squadre della lega, tra cui i New York Jets, i Cleveland Browns e i Denver Broncos. Sembra che nei Kansas City Chiefs giocherà in una posizione ibrida, ma comunque in un ruolo d’attacco, sia come running back che come ricevitore.

Per quanto per certi versi i due sport sembrino molto simili, i passaggi da rugby a football e viceversa sono piuttosto rari, sebbene non del tutto inediti. La scelta di Rees-Zammit comunque era particolarmente azzardata, anche perché l’IPPP non dà alcuna garanzia ai giocatori che vi partecipano di essere scelti dalle squadre di Nfl. Lui però l’aveva spiegata con una sua personale passione per il football americano, che supera quella per il rugby. I contratti nel football americano sono anche molto più redditizi.

Rees-Lightning has arrived ⚡ Help us officially welcome @LouisReesZammit to Chiefs Kingdom! pic.twitter.com/6d7S4XQMLp — Kansas City Chiefs (@Chiefs) March 29, 2024

