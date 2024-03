È morto a 87 anni Louis Gossett Jr., il primo uomo nero a vincere l’Oscar come miglior attore non protagonista

È morto a 87 anni Louis Gossett Jr., attore statunitense noto tra le altre cose per essere stato il primo uomo nero a vincere il premio Oscar come miglior attore non protagonista. Era nato a New York nel 1936 e aveva cominciato a recitare in piccoli ruoli al cinema e in tv. Negli anni Settanta divenne molto popolare soprattutto per alcune serie, come Mod Squad, i ragazzi di Greer e Good Times, e soprattutto per la miniserie Radici. Nel 1982 recitò nel film per cui è più noto e per cui vinse l’Oscar: Ufficiale e gentiluomo, in cui interpretava il ruolo del sergente Emil Foley. Con quel riconoscimento divenne il terzo attore nero a vincere un premio Oscar dopo Hattie McDaniel (miglior attrice non protagonista nel 1940 per Via col vento) e Sidney Poitier (miglior attore protagonista nel 1964 per I gigli del campo).