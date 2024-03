La discussa zattera di “Titanic” è stata venduta all’asta

Domenica durante un’asta organizzata dalla catena di ristoranti e hotel Planet Hollywood è stata venduta per 781.750 dollari (quasi 722mila euro) la celebre “zattera” di Titanic, il pezzo di legno grazie al quale nel film del 1997 Rose DeWitt Bukater, il personaggio interpretato da Kate Winslet, si salva dal naufragio del transatlantico. La zattera, che consiste in una porta di legno, è uno degli oggetti di scena più discussi della storia del cinema, perché fin dall’uscita del film molte persone hanno sostenuto che anche Jack Dawson, il personaggio di Leonardo DiCaprio, avrebbe potuto sopravvivere se ci fosse salito sopra.

Alla fine del film, dopo che il Titanic è affondato, Jack e Rose, la coppia di innamorati protagonista, si trova aggrappata a un pannello di legno, che secondo l’interpretazione generale era un pezzo della porta di una cabina, nelle acque gelide dell’Atlantico settentrionale. Dopo aver provato a salirci entrambi, e constatato di non poterlo fare senza far affondare la zattera, Jack lascia salire la sola Rose, per poi morire di ipotermia. La ragazza verrà in seguito salvata, dopo aver giurato a Jack che non lo avrebbe dimenticato.

La questione è stata così dibattuta che nel 2023 James Cameron, il regista di Titanic, ha ricreato la scena della zattera insieme a un gruppo di scienziati durante una trasmissione realizzata dal National Geographic per celebrare i 25 anni del film. Nella ricostruzione sono stati presi in considerazione diversi scenari alternativi in cui Jack prova a sua volta a salire sulla zattera. Alla fine Cameron ha concluso che il personaggio avrebbe potuto avere una qualche possibilità di sopravvivere fino all’arrivo dei soccorsi salendo parzialmente sul pezzo di legno e facendo immergere Rose un po’ di più, ma che più probabilmente, vista la sua psicologia, non avrebbe mai voluto mettere a rischio la vita della donna amata.

In precedenza Cameron aveva detto più volte di sentirsi «perseguitato» dalle domande e dalle polemiche sulla morte di Jack, che secondo lui erano piuttosto inutili: «È come chiedersi se Romeo avrebbe potuto aspettare a prendere il veleno o avrebbe potuto evitare di portare il coltello con cui Giulietta si sarebbe uccisa». Molte persone appassionate del film scrivevano al regista per dire che Rose era stata «egoista» e Jack un «idiota» per non essersi salvato, ma Cameron ha sempre insistito sul fatto che il personaggio maschile doveva morire perché il film racconta una storia d’amore che finisce tragicamente.

Il catalogo dell’asta a cui è stata venduta la zattera segnalava che l’oggetto «ha causato un grande dibattito tra i fan». Per realizzarla, ai tempi delle riprese del film, era stato usato come riferimento un reale pezzo di legno recuperato dal naufragio del Titanic nel 1912. È lunga 2,4 metri e larga 1.

RIGHT NOW: Today’s Planet Hollywood treasures include the famous wood piece that Rose and Jack clung to a the end of the Titanic. It’s a bidding war for the buyer who wants to test if they both could have fit…

🚨🚨SOLD for $718,750.00

The Planet Hollywood Auction is Live here:… pic.twitter.com/lHWIqfKsUs

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) March 23, 2024