Lo streamer Tyler Blevins, conosciuto come Ninja, ha detto che gli è stato diagnosticato un melanoma, una forma di cancro alla pelle

Lo streamer statunitense Tyler Blevins, conosciuto come Ninja, ha detto che gli è stato diagnosticato un melanoma, una forma di cancro alla pelle. Blevins ha detto che un neo che gli era stato rimosso dal piede conteneva cellule tumorali, e che al momento si sta analizzando un altro neo. Nel tweet con cui ha annunciato la diagnosi, ha detto che i medici ritengono di aver trovato il cancro ancora in una fase iniziale, quindi con maggiori probabilità di essere curato, e ha esortato tutti a sottoporsi a esami periodici.

Blevins ha 32 anni e con 19 milioni di follower il suo canale è il più seguito sulla piattaforma di streaming Twitch. È noto principalmente per i video in cui gioca al videogioco Fortnite: la sua fama è tale che nel gioco è possibile comprare accessori per rendere il proprio personaggio più simile a lui.

Alright I’m still in a bit of shock but want to keep you all updated. A few weeks ago I went in to a dermatologist for an annual skin/mole check that Jess proactively scheduled for me. There was a mole on the bottom of my foot that they wanted to remove just to be careful. It…

— Ninja (@Ninja) March 26, 2024