Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale dell’Open di Miami

Mercoledì sera il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto il ceco Tomas Machach in due set (6-4, 6-2) all’Open di Miami, assicurandosi la possibilità di giocare le semifinali contro il cileno Nicolás Jarry o il russo Daniil Medvedev, a seconda di chi vincerà l’altra partita dei quarti di finale, in programma per questa notte (le 20:30 in Florida). La semifinale si giocherà venerdì 29 marzo. L’Open di Miami è uno dei nove tornei della fascia Masters 1000, i più importanti dopo i quattro del Grande Slam.

Quest’anno Sinner è stato il primo tennista italiano a vincere un torneo del Grande Slam – gli Australian Open – in quasi cinquant’anni; ha vinto il torneo ATP di Rotterdam ed è arrivato in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells, in California. Attualmente è al terzo posto della classifica ATP dei migliori tennisti al mondo, il risultato migliore mai raggiunto nella storia del tennis italiano (al primo posto c’è Novak Djoković, e al secondo Carlos Alcaraz).