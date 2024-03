La Francia e il Brasile hanno annunciato un piano di investimenti da un miliardo di euro per tutelare la foresta amazzonica

Nei prossimi quattro anni la Francia e il Brasile investiranno un miliardo di euro di fondi pubblici e privati per tutelare l’Amazzonia. Lo hanno annunciato il presidente francese Emmanuel Macron e quello brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, che si sono incontrati martedì a Belem, in Brasile. Fra i provvedimenti annunciati c’è l’impegno a fermare entro il 2030 la deforestazione nella foresta amazzonica, la più grande foresta pluviale del mondo.

Più del 60 per cento della foresta amazzonica, che ha una superficie totale di circa 5,5 milioni di chilometri quadrati, si trova in territorio brasiliano. La Francia ovece governa la Guyana francese, una regione che si trova in Sudamerica, confina con il Brasile e il cui territorio è in gran parte coperto dalla foresta pluviale. Il fenomeno della deforestazione era aumentato in maniera significativa durante la presidenza del populista Jair Bolsonaro, in carica tra il 2019 e il 2022: di recente ha cominciato a ridursi grazie alle politiche ambientali più serie introdotte da Lula, il suo successore.

– Leggi anche: In Amazzonia è stata scoperta una rete di antiche città, abitata quando in Europa c’era l’Impero Romano