La Ferrari di Carlos Sainz ha vinto il Gran Premio d’Australia di Formula 1

Le Ferrari sono arrivate in prima e in seconda posizione nel Gran Premio d’Australia di Formula 1 a Melbourne, in Australia, terza gara del campionato mondiale. Il pilota spagnolo Carlos Sainz ha vinto dopo essere partito dalla seconda posizione, dietro il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen, campione del mondo in carica, che si è ritirato nei primi giri a causa di un guasto meccanico al freno della ruota posteriore destra della sua macchina. In terza e quarta posizione sono arrivati l’inglese Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri, piloti della McLaren, davanti al messicano Sergio Perez della Red Bull.

CARLOS 📻 “Hahahaha! This is amazing. Thank you, guys! Life is a roller coaster eh?!”#F1 #AusGP pic.twitter.com/RfLwmtmCZC — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

La prestazione di Sainz, che non ha avuto rivali per tutta la gara, è stata molto apprezzata e per alcuni aspetti sorprendente. Due settimane fa aveva infatti dovuto saltare lo scorso Gran Premio a Gedda, in Arabia Saudita, per operarsi di appendicite: fino a giovedì scorso la sua partecipazione al Gran Premio d’Australia era in dubbio.

Nella classifica del campionato Verstappen, che ha vinto le prime due gare, è ancora in prima posizione con 51 punti. Leclerc è secondo con 47, Perez terzo con 46 e Sainz quarto con 40 punti. Il prossimo Gran Premio sarà in Giappone, a Suzuka, domenica 7 aprile.