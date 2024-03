La Polonia dice che un missile russo ha violato brevemente il suo spazio aereo durante un attacco all’Ucraina

Il portavoce dell’esercito polacco Jacek Goryszewski ha detto che un missile lanciato dalla Russia nella notte tra sabato e domenica ha violato lo spazio aereo della Polonia per 39 secondi: il missile è entrato nello spazio aereo per circa pochi chilometri a una velocità di circa 800 chilometri all’ora prima di entrare icn Ucraina nella zona di Leopoli, dove era diretto. L’intero volo è stato osservato dai sistemi radar militari dell’esercito polacco, che in risposta ha attivato i sistemi di difesa. Il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha detto che la Polonia continuerà a sostenere l’Ucraina sia militarmente che sul piano umanitario.

Il missile era parte di un attacco lanciato dalla Russia contro Kiev e la zona intorno a Leopoli. L’esercito russo ha lanciato 57 tra missili e droni nell’attacco. Le difese aeree ucraine hanno distrutto 18 dei 29 missili e 25 dei 28 droni, ha detto l’aeronautica militare. Secondo le autorità ucraine nell’attacco non sarebbero state uccise o ferite persone.

Questi attacchi sono stati organizzati due giorni dopo da uno dei più grossi bombardamenti russi contro le infrastrutture energetiche ucraine in due anni di guerra: un attacco che aveva lasciato più di un milione di persone senza elettricità in varie regioni ucraine. Da diverse settimane l’Ucraina compie a sua volta attacchi alle infrastrutture energetiche russe, in particolare le raffinerie di petrolio.