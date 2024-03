Carlos Sainz è ancora «disoccupato» per il 2025

Dopo aver vinto il Gran Premio d’Australia di Formula 1, a Melbourne, il pilota spagnolo della Ferrari Carlos Sainz ha risposto a una domanda dell’ex pilota e attuale commentatore sportivo per Sky Sport Martin Brundle, mentre saliva verso il podio per la premiazione. «Di sicuro qualsiasi squadra dovrebbe contattarti per l’anno prossimo», ha detto Brundle a Sainz, che ha risposto, scherzando: «Beh, sì, sono ancora senza lavoro per l’anno prossimo».

"Well you know, I'm still jobless for next year…" 😅 Ferrari's Carlos Sainz reflects on his third-ever Grand Prix victory 🇦🇺🏆 pic.twitter.com/1I1FafDxY6 — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 24, 2024

Sainz, che due settimane fa aveva saltato una gara per un’appendicite, guida per la Ferrari dal 2021. Dall’inizio di febbraio è già noto che alla fine del 2024 lascerà il posto al pilota inglese e sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, attuale pilota della Mercedes. La decisione della Ferrari di non rinnovare il suo contratto per ingaggiare Hamilton è stata criticata da alcuni commentatori.

Pur avendo vinto soltanto tre gare in carriera, tutte con la Ferrari, negli ultimi anni Sainz è stato spesso più veloce e soprattutto più costante nei risultati rispetto al suo compagno di squadra, il monegasco Charles Leclerc, che sarà compagno di Hamilton dal 2025. Non è ancora noto per quale squadra Sainz deciderà di correre l’anno prossimo. Molto potrebbe dipendere dalle prime gare della stagione in corso: una tra Mercedes, Red Bull, Aston Martin e McLaren – le squadre con più risorse – potrebbe valutare di ingaggiarlo, se uno dei loro piloti non dovesse ottenere risultati all’altezza delle aspettative.