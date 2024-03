Celebripost

Nei giorni scorsi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sfoderato un repertorio di espressioni tale da farsi notare in modo particolare e meritare una raccolta esclusiva: già per questo motivo è tra le prime delle persone che valeva la pena fotografare in settimana. Ci sono un po’ meno attori e attrici del solito, ma non mancano Tom Holland e Zendaya al torneo di Indian Wells, dove si son visti anche Charlize Theron e ovviamente Carlos Alcaraz, che il torneo l’ha vinto. Tra chi si vede meno spesso invece c’erano il poeta Gabriele Tinti con l’attore Willem Dafoe al Pantheon di Roma, la fotografa Annie Leibovitz alla sua cerimonia di ammissione alla Académie des beaux-arts di Parigi, e sempre in tema di cerimonie i rapper Eminem, 50 Cent, Dr. Dre e Snoop Dogg tutti insieme per la stella di Dr.Dre sulla Hollywood Walk of Fame.