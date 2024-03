Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto il torneo Masters 1000 di Indian Wells

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto il torneo di Indian Wells, nel sud della California, battendo in finale il russo Daniil Medvedev in due set (7-6, 6-1). In semifinale Alcaraz, che ha 20 anni, aveva battuto il 22enne italiano Jannik Sinner. Con questo risultato Alcaraz si conferma al secondo posto del ranking mondiale maschile, davanti proprio a Sinner al terzo posto. Medvedev invece è quarto (lo sarebbe stato anche vincendo la finale di Indian Wells), mentre al primo posto c’è il serbo Novak Djokovic.

Indian Wells è un torneo della categoria Masters 1000, la seconda per importanza nel tennis dopo i quattro tornei del Grande Slam. Per Alcaraz è il quinto titolo Masters 1000 in carriera e il secondo consecutivo a Indian Wells. Finora ha vinto anche due tornei del Grande Slam, US Open nel 2022 e Wimbledon nel 2023.