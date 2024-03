L’attacco armato in un teatro a Mosca, in Russia

Venerdì diversi uomini armati hanno fatto irruzione nella Crocus City Hall, un teatro a Mosca, in Russia, e hanno iniziato a sparare. Non è chiaro quanti fossero e nemmeno quante persone hanno ucciso o ferito: i servizi di sicurezza russi dicono che almeno 40 persone sono state uccise e che ci sono almeno 100 feriti. Diversi video che stanno circolando online mostrano gli uomini armati sparare sulla folla, anche a pochi metri di distanza, sia dentro che fuori dalla sala principale del teatro.

Davanti al teatro è arrivata un’enorme quantità di mezzi, tra polizia, ambulanze, mezzi dei pompieri ed elicotteri. Secondo i media russi sono intervenute anche le forze speciali, che sono entrate nell’edificio. Sempre i media russi, citando testimoni sul posto, dicono che ci sono state almeno due esplosioni, non è chiaro causate da cosa: l’ipotesi è che siano state lanciate delle granate o altri ordigni esplosivi di qualche tipo, ma le informazioni sono ancora molto confuse.

Il Crocus City Hall è un grande teatro che fa parte di un esteso complesso nella periferia nord-occidentale di Mosca. Il complesso ha al suo interno un centro commerciale, un centro congressi e diversi alberghi e ristoranti. L’attacco è stato compiuto mentre nel Crocus City Hall era in corso un concerto dei Picnic, un gruppo rock. Il teatro può ospitare fino a 9mila persone: per il concerto erano stati acquistati oltre 6mila biglietti.

GRAPHIC FOOTAGE A video has emerged online from inside the music hall at the moment of the shooting in Moscow. At least 40 killed and 100 injured. 🔗: https://t.co/L9s08GwpaE 📹: ASTRA pic.twitter.com/hUbCKaPNCw — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 22, 2024

Sembra che gli uomini armati – o alcuni di loro – siano riusciti a scappare e sono ricercati dalla polizia russa. Non è chiaro se l’attacco sia ancora in corso. Intanto si è sviluppato un grosso incendio e sembra che il tetto del teatro stia parzialmente collassando. Non si hanno informazioni sui responsabili e per ora non sono state diffuse rivendicazioni.

Almeno 100 persone sono state evacuate dal seminterrato dell’edificio, dove si erano rifugiate per scappare dagli spari. Sul luogo sono state mandate decine di ambulanze e il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha definito l’attacco una «grande tragedia».

Il 7 marzo l’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca aveva reso pubblica un’allerta di sicurezza per i cittadini americani in città, perché l’ambasciata aveva ricevuto «rapporti secondo cui estremisti» avevano «piani imminenti di colpire grandi raggruppamenti di persone a Mosca, compresi concerti». Secondo l’ambasciata questa allerta sarebbe rimasta valida per 48 ore, dunque fino al 9 di marzo. Non è ovviamente possibile dire se le informazioni avute dall’ambasciata abbiano qualcosa a che fare con l’attacco a Mosca, avvenuto 15 giorni dopo. Qualche giorno fa il presidente russo Vladimir Putin aveva minimizzato questi allarmi, dicendo che si trattava di «provocazioni» dell’Occidente che avevano l’intento di «intimidire e destabilizzare la nostra società».