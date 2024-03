Angelo Chiorazzo, primo possibile candidato presidente del Partito Democratico in Basilicata, si è ritirato e appoggerà Piero Marrese

Mercoledì sera Angelo Chiorazzo ha ritirato la sua candidatura per il ruolo di governatore alle prossime elezioni regionali in Basilicata, in programma il 21 e 22 aprile, e ha dato il suo sostengono a Piero Marrese, il candidato del centrosinistra sostenuto tra gli altri dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle.

Chiorazzo era candidato con la lista civica “Basilicata Casa Comune”. Inizialmente era stato indicato come il candidato sostenuto dal Partito Democratico, ma il Movimento 5 Stelle si era detto contrario. Dopo varie discussioni i due partiti avevano deciso di sostenere Domenico Lacerenza, un medico senza nessuna esperienza politica, che aveva accettato ma poi si era ritirato pochi giorni dopo.

Domenica scorsa PD, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa hanno annunciato che sosterranno la candidatura di Marrese, l’attuale presidente della provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico, un piccolo comune della zona. A quel punto Chiorazzo si era comunque candidato con la sua lista civica, ma ora si è ritirato dando il suo sostegno a Marrese.

La coalizione di destra formata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sosterrà invece l’attuale governatore Vito Bardi, così come Italia Viva e Azione.

