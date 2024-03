Domenico Lacerenza ha rinunciato alla candidatura del centrosinistra per le elezioni regionali in Basilicata

Domenico Lacerenza, indicato mercoledì come candidato della coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni regionali in Basilicata, ha ritirato la propria candidatura. Era candidato con la formazione civica “Basilicata Casa Comune” e aveva ricevuto il sostegno del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Il leader di Azione, Carlo Calenda, si era lamentato per non essere stato coinvolto nella decisione, alimentando discussioni e polemiche. «Avevo dato la mia disponibilità, ma non posso non registrare le reazioni che ci sono state in seguito», ha scritto Lacerenza in un comunicato diffuso sabato dalle agenzie di stampa.

Lacerenza ha 66 anni ed è l’attuale direttore della Struttura interaziendale complessa di Oculistica dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza.

Le elezioni in Basilicata si terranno il 21 e 22 aprile. Il candidato della coalizione di destra, di cui fanno parte Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, è l’attuale governatore Vito Bardi.