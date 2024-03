Il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Basilicata sarà Domenico Lacerenza

Il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Basilicata, che si terranno il 21 e il 22 aprile, sarà Domenico Lacerenza, un oculista senza precedenti incarichi politici. Mercoledì sera il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno raggiunto un accordo sulla sua candidatura nella formazione civica “Basilicata Casa Comune”, sostenuta anche da Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa.

Lacerenza ha 66 anni ed è l’attuale direttore della Struttura interaziendale complessa di Oculistica dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza. Il programma elettorale di “Basilicata Casa Comune” promette tra le altre cose «una sanità di qualità».

Pd e M5S hanno raggiunto in serata l'accordo per il candidato governatore per le Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile. Il candidato sarà l'oculista Domenico Lacerenza. #ANSA https://t.co/F4ZgChJhLX pic.twitter.com/rAWZ3xHcTl

— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 13, 2024