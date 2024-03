Il centrosinistra ha scelto un nuovo candidato per le regionali in Basilicata, Piero Marrese

Domenica il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, l’Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa hanno annunciato in un comunicato congiunto che sosterranno la candidatura di Piero Marrese alle elezioni regionali in Basilicata, in programma il 21 e 22 aprile. La scelta di Marrese è arrivata dopo che sabato il precedente candidato, l’oculista Domenico Lacerenza, aveva rinunciato a candidarsi nonostante fosse già stato annunciato dalla coalizione. Marrese fa parte del Partito Democratico ed è presidente della provincia di Matera dal 2018 e sindaco di Montalbano Jonico, un comune di circa 7mila abitanti sempre in provincia di Matera.

Azione, il partito di centro di Carlo Calenda, non ha ancora detto chi sosterrà alle regionali in Basilicata, ma dalle ultime dichiarazioni sembra essere piuttosto contrario ad allearsi con il centrosinistra. Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, ha detto che il suo partito sosterrà il candidato della coalizione di destra, l’attuale governatore Vito Bardi, di Forza Italia.