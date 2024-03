I media nordcoreani hanno chiamato per la prima volta la figlia di Kim Jong Un con un termine riservato ai leader e agli eredi

I media nordcoreani hanno usato un termine tipicamente riservato ai leader del paese e ai loro successori in riferimento alla figlia adolescente del dittatore Kim Jong Un: il termine usato dai media è hyangdo, che significa più o meno “grande leader”. Secondo il ministero della Riunificazione della Corea del Sud, è un ulteriore segnale che indica che la figlia, nota all’estero come Kim Ju Ae (il suo nome non è stato confermato dalla Corea del Nord), sia l’erede designata del padre, anche se per il momento non ha cariche ufficiali.

I media nordcoreani sono gestiti dal governo, che controlla strettamente quasi tutti gli aspetti della vita dei cittadini, e seguono convenzioni cerimoniali piuttosto rigide per quanto riguarda i nomi da usare per le cariche ufficiali dello stato. Ottenere informazioni affidabili su quello che accade nel paese è estremamente difficile, e spesso le autorità della Corea del Sud, che formalmente è in guerra con il Nord da più di 70 anni, devono basarsi su piccoli segnali per ricostruirne la politica interna.

L’anno di nascita di Kim Ju Ae non è noto con certezza, ma è probabilmente il 2012 o il 2013. Apparve per la prima volta in pubblico nel novembre del 2022, mentre assisteva al fianco di suo padre al lancio di un missile. Da allora ha accompagnato sempre più di frequente il padre nelle cerimonie pubbliche, dalle esercitazioni militari all’inaugurazione di un allevamento di polli. Kim Ju Ae ha almeno un fratello maggiore maschio e uno di cui non si conosce il sesso.

La Corea del Nord è governata fin dalla sua nascita, dopo la Seconda guerra mondiale, dalla stessa famiglia: il dittatore attuale è succeduto al padre, Kim Jong Il, dopo la sua morte nel 2011. Kim Jong Il a sua volta era succeduto al padre Kim Il Sung.