Nicolás Maduro ha annunciato che si ricandiderà alla presidenza del Venezuela

Domenica Nicolás Maduro ha annunciato ufficialmente che si candiderà per un terzo mandato da presidente del Venezuela nelle prossime elezioni, che si terranno il 28 luglio. La sua candidatura era ampiamente prevista e anche le elezioni non saranno democratiche, a causa della forte repressione del dissenso e per la destituzione per via giudiziaria dei principali rivali dei partiti di opposizione. Maduro domenica è stato nominato come candidato del partito Socialista, fondato da Hugo Chávez e al potere da 25 anni. Secondo alcuni sondaggi indipendenti meno del 14 per cento dei venezuelani ha intenzione di votare per Maduro, che è fortemente impopolare per la repressione politica e per la profonda crisi economica che dal 2014 ha causato l’emigrazione di quasi 8 milioni di venezuelani.

Non è chiaro chi potrà opporsi al presidente uscente: María Corina Machado è la leader delle opposizioni, sta facendo una lunga campagna elettorale in giro per il paese, ma non potrà essere candidata. Una sentenza molto contestata le ha vietato di ricoprire incarichi pubblici per 15 anni: secondo le opposizioni e molti osservatori internazionali, il processo contro di lei è stato motivato politicamente.

– Leggi anche: Anche le prossime elezioni in Venezuela non saranno democratiche