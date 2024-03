I giornali oggi hanno in apertura la discussione tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle dopo la decisione di Domenico Lacerenza di rinunciare alla candidatura del centrosinistra per le elezioni regionali in Basilicata. Sulle prime pagine c’è la vittoria dell’Italia contro il Galles nel Sei Nazioni di rugby, che per la prima volta da quando partecipa al Sei Nazioni è riuscita a ottenere tre risultati utili consecutivi. Repubblica e la Stampa hanno in prima pagina anche la guerra in Ucraina e le elezioni in Russia: oggi è il giorno del “mezzogiorno contro Putin”.