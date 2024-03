Una cena nella stratosfera per 500mila dollari

SpaceVIP, un’azienda statunitense che offre viaggi nello spazio, ha annunciato di voler organizzare viaggi di lusso di sei ore nella stratosfera, uno degli strati più bassi dell’atmosfera, che comprenderanno un pasto cucinato dallo chef di un ristorante premiato con due stelle della guida Michelin. L’esperienza di fine dining, come viene definito nel mondo anglosassone il settore dei ristoranti di alto livello, a 30 chilometri di altitudine, costerà 500mila dollari (circa 450mila euro) a persona e nel primo viaggio sarà riservata a sei clienti.

L’azienda ha detto all’agenzia Bloomberg che già nel primo giorno dopo l’annuncio ha ricevuto manifestazioni di interesse per la proposta superiori ai posti a disposizione. Lo chef coinvolto è il danese Rasmus Munk, del ristorante di Copenaghen Alchemist, che nell’ultima edizione della guida World’s Best 50 Restaurants era considerato il quinto migliore al mondo. SpaceVIP ha detto che la prima cena di questo tipo sarà organizzata a fine 2025.

L’esperienza culinaria si aggiunge all’offerta di un viaggio nella stratosfera in una capsula pressurizzata sollevata da un pallone spaziale, una tecnologia sviluppata dalla NASA che non prevede l’utilizzo di un razzo, ma è più simile a una mongolfiera. Lo Space Perspective Neptune balloon è alimentato a idrogeno e secondo quanto promesso dall’azienda partendo da Cape Canaveral, in Florida, salirà fino a un’altitudine di 30 chilometri, per poi viaggiare per una trentina di chilometri prima di iniziare la discesa verso l’oceano. Per partecipare al viaggio non servono allenamenti o specifici addestramenti, e il viaggio permetterà di osservare dall’alto la Terra al momento del sorgere del sole. La cabina sarà dotata di connessione wi-fi, principalmente per permettere ai clienti di trasmettere in diretta sui social momenti dell’esperienza.

Tecnicamente non sarà un viaggio nello Spazio: anche se non è possibile definire in modo esatto dove finisca la Terra e inizi lo Spazio, molti scienziati che ne dibattono da tempo tendono a considerare che si possa parlare di Spazio a partire dalla termosfera, il quarto dei cinque strati in cui si suddivide convenzionalmente l’atmosfera, che si trova assai più in alto della stratosfera (che invece è il secondo strato dell’atmosfera).

La Terra è circondata dall’atmosfera, che protegge gli esseri umani da una serie di radiazioni solari che si rivelerebbero mortali per moltissime specie viventi. Questo scudo atmosferico è costituito da cinque strati. La troposfera è lo strato più basso, arriva tra i 9 e i 17 chilometri di altitudine dal suolo. È ideale per i voli di linea perché è abbastanza densa e stabile. Finita la troposfera inizia la stratosfera – quella dove sarà organizzata la cena di SpaceVIP – che arriva più o meno fino ai 50 chilometri di altitudine. Subito dopo c’è la mesosfera, lo strato dove secondo gli Stati Uniti inizia lo Spazio, che arriva fino a circa 80 chilometri di altitudine. L’esosfera, lo strato più grande, inizia a 690 chilometri al di sopra del suolo terrestre e prosegue fino a 10mila chilometri: è poco densa e non ha moltissime cose in comune con gli strati più bassi dell’atmosfera. Fra mesosfera e esosfera c’è la termosfera: è dove si trova la a Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove volavano gli Shuttle della NASA e dove si trovava la MIR, la stazione spaziale russa.

– Leggi anche: Dove finisce la Terra e inizia lo Spazio?

SpaceVIP organizza anche viaggi spaziali, quindi oltre la termosfera. La cena cucinata dallo chef Munk invece sarà nella stratosfera: i viaggi di prova cominceranno nel prossimo mese e il menù proposto dallo chef, che parteciperà al primo viaggio, non è ancora stato definito. L’azienda vorrebbe poi organizzare viaggi successivi a un prezzo più contenuto. Non è la prima comunque a proporre un’esperienza di questo genere: l’anno scorso l’azienda francese Zephalto, che si occupa di turismo spaziale, pubblicizzò la possibilità di un viaggio con un pasto nella stratosfera per 120mila euro a persona, ma a partire dal 2025.