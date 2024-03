Un’intera città giapponese sta cercando un gatto molto pericoloso

Caricamento player

Da circa una settimana gli abitanti e le autorità di Fukuyama, nel sud del Giappone, sono impegnati nella ricerca di un gatto, considerato un potenziale pericolo per la salute pubblica. Nella notte tra domenica e lunedì il gatto si sarebbe introdotto negli spazi di una fabbrica specializzata in materiali per la lucidatura e la placcatura, la Nomura Plating. Lì sarebbe caduto in una vasca piena di sostanze cancerogene, per poi scappare.

Il primo ad accorgersene è stato un dipendente che, arrivato all’impianto lunedì mattina, ha notato alcune impronte delle zampe di un animale che partivano dal contenitore e andavano verso l’uscita.

Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano effettivamente un gatto che scappa dalla fabbrica verso le 21:30 di domenica, ma non si vede con precisione da dove proviene. L’azienda ha confermato però che una parte della copertura posta sopra la vasca, alta più di tre metri, è stata trovata divelta.

La vasca contiene cromo esavalente, una sostanza tossica e cancerogena per l’uomo, di colore rossastro. Se inalato è molto dannoso per i polmoni, e l’esposizione può causare problemi ai reni e al fegato e irritazioni alla pelle e agli occhi. Per questo motivo gli operai che lavorano a contatto con il cromo esavalente indossano sempre guanti e maschere.

La fabbrica ha avvisato le autorità locali del problema, che hanno raccomandato ai cittadini di non toccare l’animale, se dovessero incontrarlo. Venerdì però il gatto non era ancora stato trovato, ed è possibile che non sia sopravvissuto.

I gatti sono generalmente molto amati in Giappone, dove hanno un ruolo importante nella cultura popolare. Dopo la diffusione della notizia alcuni utenti sui social hanno cercato di mettersi nei panni dell’animale: «Non capisco perché il gatto viene presentato come il “cattivo” in questa faccenda», ha scritto un utente citato dal Washington Post. Un altro utente ha scritto che probabilmente l’animale ha tentato di ripulirsi del liquido appiccicoso in cui è caduto, rischiando così di ingerire la sostanza tossica.

