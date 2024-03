Le partite della 29ª giornata di Serie A

Caricamento player

La 29ª giornata di Serie A si gioca tra venerdì 15 e domenica 17 marzo: dopo questa, il campionato si fermerà per due settimane per le partite delle nazionali. La prima partita in programma è Empoli-Bologna venerdì sera, ma le partite più attese saranno tutte domenica: alle 18 ci sarà Atalanta-Fiorentina, rispettivamente sesta e ottava in classifica, e alle 20:45 Inter-Napoli, prima e settima in classifica (ma il Napoli è anche la squadra campione in carica del campionato).

Venerdì

20:45

Empoli-Bologna [Dazn, Sky]

Sabato

15:00

Monza-Cagliari [Dazn]

Udinese-Torino [Dazn]

18:00

Salernitana-Lecce [Dazn]

20:45

Frosinone-Lazio [Dazn, Sky]

Domenica

12:30

Juventus-Genoa [Dazn, Sky]

15:00

Hellas Verona-Milan [Dazn]

18:00

Atalanta-Fiorentina [Dazn]

Roma-Sassuolo [Dazn]

20:45

Inter-Napoli [Dazn]

La classifica dopo la 28ª giornata

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 51

Roma 48

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 43

Lazio 40

Monza 39

Torino 38

Genoa 33

Udinese 27

Cagliari 26

Hellas Verona 26

Lecce 25

Empoli 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14