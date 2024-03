Leonid Volkov, collaboratore di Alexei Navalny, è stato aggredito con un martello a Vilnius, in Lituania

Martedì sera Leonid Volkov, uno dei principali collaboratori del dissidente politico russo Alexei Navalny, è stato aggredito con un martello e gas lacrimogeno all’esterno della propria casa a Vilnius, in Lituania. Secondo quanto riferito da Kira Yarmysh, ex portavoce di Navalny, Volkov era nella sua auto quando l’aggressore, non identificato, «ha rotto il finestrino, sparato gas lacrimogeno e iniziato a colpire Leonid Volkov con un martello». Volkov è poi stato portato in ospedale.

Volkov ha lasciato la Russia da alcuni anni per questioni di sicurezza, fino a un anno fa è stato presidente delle Fondazione anticorruzione creata da Navalny ed è stato uno dei principali avvocati del dissidente morto un mese fa in una prigione siberiana. L’aggressione arriva a pochi giorni dalle elezioni in Russia, che lo stesso Volkov aveva definito «un circo», per evidenziare come non abbiano alcun valore democratico. Vladimir Putin domina la politica russa da quasi 25 anni, ha trasformato il paese in una dittatura e alle prossime elezioni non ci saranno oppositori, o perché esclusi dalle elezioni o perché perseguitati, arrestati o uccisi dal regime.

