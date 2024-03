Martedì Maurizio Sarri si è dimesso da allenatore della Lazio. Le dimissioni di Sarri sono arrivate dopo quattro sconfitte e una vittoria nelle ultime cinque partite di Serie A, con la Lazio al nono posto in classifica a 40 punti. La società non ha ancora nominato il nuovo allenatore e non ha confermato ufficialmente le dimissioni, che sono però state confermate da più fonti. Sarri già in mattinata si è presentato al centro sportivo di Formello, dove si allena la Lazio, e ha comunicato la decisione alla squadra. Le dimissioni saranno accettate dal presidente della Lazio Claudio Lotito.

Sarri era stato scelto come allenatore della Lazio nel 2021, e nella sua prima stagione aveva raggiunto il quinto posto in campionato. Nella stagione successiva era invece riuscito a ottenere il secondo posto, facendo qualificare la Lazio alla Champions League, la più importante competizione di calcio a livello europeo. Una settimana fa la Lazio era stata eliminata dalla competizione dopo la sconfitta per 3-0 contro il Bayern Monaco, nella gara di ritorno degli ottavi di finale (all’andata aveva vinto 1-0).