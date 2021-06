Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio

Maurizio Sarri è stato scelto dalla Lazio per sostituire Simone Inzaghi, da giovedì scorso nuovo allenatore dell’Inter. Sarri, che ha 62 anni ed è uno degli allenatori italiani più apprezzati in attività, ha firmato un contratto biennale. Tornerà ad allenare dopo un anno di inattività successivo allo Scudetto vinto nella sua unica stagione passata alla Juventus. La Lazio sarà la sua ventunesima squadra allenata in carriera, la quarta in Serie A dopo Empoli, Napoli e Juventus.