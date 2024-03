L’influencer misogino Andrew Tate è stato arrestato in Romania per aggressione sessuale

Lunedì sera le autorità rumene hanno arrestato l’influencer misogino britannico Andrew Tate e suo fratello Tristan, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dal Regno Unito. Lo ha detto il loro ufficio di pubbliche relazioni, che ha aggiunto che le accuse, negate dai fratelli, includono l’aggressione sessuale e risalgono al periodo fra il 2012 e il 2015. I due fratelli dovranno rimanere in stato di arresto per 24 ore, e ci si aspetta che nel corso della giornata di martedì la Corte d’Appello di Bucarest decida se approvare o meno la richiesta di estradizione fatta dalle autorità del Regno Unito.

Andrew Tate ha la doppia cittadinanza britannica e statunitense, ma da diversi anni vive in Romania. È un ex campione del mondo di kickboxing e un influencer diventato famoso online per i video in cui espone argomenti misogini, razzisti, omofobi e di incitamento alla violenza.

I due fratelli erano stati arrestati nel dicembre del 2022 dalle autorità rumene, con accuse di stupro, tratta di esseri umani e per associazione a delinquere, ma il loro processo non è ancora iniziato a causa dell’accumulo di procedimenti nei tribunali rumeni. Dopo alcuni mesi di carcere erano stati messi agli arresti domiciliari, e poi erano tornati in libertà ma con alcune limitazioni: dovevano per esempio presentarsi alla polizia se convocati, comunicare ogni cambio di residenza e non potevano entrare in contatto con persone e testimoni coinvolti nell’indagine. I fratelli Tate hanno sempre negato la responsabilità per tutti i reati di cui sono accusati.

