Secondo gli exit poll in Abruzzo la destra è in leggero vantaggio

Alle 23 hanno chiuso i seggi per le elezioni regionali in Abruzzo, che avevano aperto questa mattina alle 7. Lo spoglio dei voti è iniziato immediatamente, ma ci vorrà almeno qualche ora per avere un’idea affidabile dei risultati definitivi.

I due candidati per il ruolo di presidente regionale sono l’attuale governatore Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, sostenuto dalla coalizione di destra di cui fanno parte anche la Lega e Forza Italia; e Luciano D’Amico, ex rettore dell’Università di Teramo sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra composta tra gli altri da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva.

Secondo i risultati del secondo exit poll diffusi verso le 23:30 dall’istituto demoscopico Noto Sondaggi, Marsilio è in lieve vantaggio e dovrebbe ottenere tra il 50,5 e il 54,5 per cento dei voti. D’Amico invece dovrebbe ottenere tra il 45,5 e il 49,5 per cento dei voti. I risultati del primo exit poll, diffusi alle 23, indicavano i due candidati ancora più vicini. Sono comunque dati preliminari, che non necessariamente rispecchieranno i risultati definitivi.

Gli exit poll sono dei sondaggi fatti all’uscita di alcuni seggi nei quali viene chiesto agli elettori di indicare a chi hanno appena dato il loro voto. Permettono di avere un’idea generale dei risultati, ma non sono particolarmente precisi: per questo non viene indicato il risultato previsto per ciascun candidato, ma solo un certo intervallo entro il quale questo dovrebbe aggirarsi.

Antonio Noto, di Noto Sondaggi, ha detto alla rete televisiva abruzzese Rete8 che a partire all’incirca da mezzanotte verranno diffuse le proiezioni, ossia delle previsioni dei risultati finali basate sui voti effettivamente scrutinati fino a quel momento. Le proiezioni diventano quindi più affidabili man mano che il numero di sezioni scrutinate aumenta.

La legge italiana impedisce di pubblicare sondaggi nei 15 giorni precedenti al voto, quindi nelle ultime settimane non erano state diffuse indicazioni. Tutti i giornali però avevano descritto i due candidati come molto vicini.

Le regionali in Abruzzo sono elezioni particolarmente importanti anche a livello nazionale: il voto arriva due settimane dopo le regionali della Sardegna, in cui ha vinto la candidata di centrosinistra Alessandra Todde e che sono state raccontate con grande enfasi come un primo segnale di difficoltà per la coalizione di governo e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Una vittoria della destra in Abruzzo consentirebbe a Meloni di smentire questa lettura e consolidare il proprio consenso in vista delle elezioni europee di inizio giugno. In caso contrario verrebbe alimentata ulteriormente la narrativa della destra in difficoltà, e probabilmente le ostilità tra Fratelli d’Italia e la Lega diventerebbero ancora più evidenti.

(In aggiornamento)