Il pilota della Ferrari Carlos Sainz non parteciperà al Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1 a causa di un’appendicite

La squadra Ferrari di Formula 1 ha comunicato che lo spagnolo Carlos Sainz, uno dei suoi due piloti ufficiali, sarà operato di appendicite e salterà quindi il Gran Premio dell’Arabia Saudita, in programma a Gedda sabato 9 marzo. Al suo posto correrà il pilota di riserva Oliver Bearman, diciottenne inglese che di solito guida in Formula 2, un campionato minore, ma che aveva guidato in Formula 1 nel 2023 durante alcune prove.

A causa di dolori addominali, Sainz aveva saltato alcuni impegni programmati con i media a Gedda, ma giovedì era comunque riuscito a disputare le prime due sessioni di prove libere. La Ferrari non ha chiarito per quanto tempo dovrà fare a meno di lui, che nella prima gara del 2024, in Bahrein, era arrivato terzo: dietro le due Red Bull e davanti al suo compagno di squadra Charles Leclerc. Il campionato in corso sarà l’ultimo di Sainz con la Ferrari, che dall’anno prossimo avrà come pilota Lewis Hamilton insieme a Leclerc.

