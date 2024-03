È morta a 75 anni l’ex brigatista Barbara Balzerani

È morta a Roma Barbara Balzerani, scrittrice ed ex brigatista italiana: aveva compiuto 75 anni a gennaio. Tra gli anni Settanta e Ottanta Balzerani entrò a far parte delle Brigate Rosse (BR), un’organizzazione terroristica di estrema sinistra, e fu legata sentimentalmente a Mario Moretti, a capo della cosiddetta “colonna romana” dell’organizzazione. Nel 1978 Balzerani fu coinvolta nell’operazione con cui fu rapito Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dopo 55 giorni di sequestro. Due anni dopo, nel 1980, partecipò all’omicidio del magistrato Girolamo Minervini; nel 1981 partecipò invece al sequestro del generale statunitense James Lee Dozier. Fu arrestata il 19 giugno 1985 e tornò in libertà 26 anni dopo, nel 2011.

