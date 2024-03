Jack Teixeira si è dichiarato colpevole per la pubblicazione dei documenti del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti

Lunedì in un tribunale federale di Boston, negli Stati Uniti, il riservista statunitense 22enne Jack Teixeira si è dichiarato colpevole per aver pubblicato online decine di documenti del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il caso riguarda una delle più gravi violazioni della sicurezza nazionale degli Stati Uniti degli ultimi anni: con queste accuse, Teixeira era stato arrestato nell’aprile del 2023 dall’FBI. A giugno dello stesso anno era stato incriminato da un gran giurì. Teixeira si è dichiarato colpevole di sei capi d’accusa per detenzione e trasmissione non autorizzata di informazioni sulla difesa nazionale, reati previsti dalla legge contro lo spionaggio: l’accusa ha chiesto quasi 17 anni di detenzione.

Teixeira fa parte della divisione dell’intelligence della Air National Guard del Massachusetts, il corpo di riservisti dell’Aeronautica militare nello stato. I documenti da lui diffusi contenevano soprattutto informazioni riservate e analisi sulla guerra in Ucraina ed erano state condivise in un gruppo online su Discord, una piattaforma di messaggistica molto popolare. Secondo le accuse Teixeira aveva cominciato a postare sul gruppo informazioni contenute nei documenti a dicembre del 2022, e da gennaio aveva iniziato a condividere anche foto degli stessi documenti.

– Leggi anche: Chi è l’uomo arrestato per la diffusione dei documenti riservati statunitensi