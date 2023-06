Un gran giurì ha incriminato Jack Teixeira per la diffusione dei documenti riservati del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti

Un gran giurì ha incriminato Jack Teixeira, l’uomo arrestato in aprile dall’FBI con l’accusa di aver pubblicato online decine di documenti del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, per detenzione e trasmissione non autorizzata di informazioni sulla difesa nazionale e sottrazione non autorizzata di informazioni riservate. «La rimozione non autorizzata, il mantenimento e la trasmissione di informazioni riservate mette a rischio la sicurezza del nostro paese», ha detto il procuratore del Massachusetts Joshua S. Levy: «Coloro a cui è garantito l’accesso a informazioni riservate hanno l’obbligo di salvaguardarle per la sicurezza degli Stati Uniti, dei nostri militari, dei nostri cittadini e dei nostri alleati».

I documenti diffusi da Teixeira contenevano soprattutto informazioni riservate e analisi sulla guerra in Ucraina ed erano state condivise in un gruppo online su Discord, una piattaforma di messaggistica molto popolare. Secondo le accuse Teixeira aveva cominciato a postare sul gruppo informazioni contenute nei documenti a dicembre del 2022, e da gennaio aveva iniziato a condividere anche foto degli stessi documenti. Teixeira ha 21 anni e lavorava per la divisione dell’intelligence della Air National Guard del Massachusetts, il corpo di riservisti dell’Aeronautica militare nello stato.

Nel sistema americano, i documenti riservati – quelli che spesso vengono anche chiamati “classificati” (dall’aggettivo inglese classified) – sono quelli che contengono informazioni che potrebbero danneggiare o mettere in pericolo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Esiste una classificazione ben precisa dei documenti riservati, all’interno della quale i documenti “top secret” sono considerati i più delicati: per questo sono anche quelli a cui generalmente hanno accesso meno persone.