La trasmissione “Che tempo che fa” sul Nove ha fatto il record di ascolti stagionale durante l’intervista a Chiara Ferragni

Domenica 3 marzo Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ha avuto quasi 3 milioni di spettatori e uno share del 14 per cento, i numeri più alti mai registrati da quando il programma va in onda sul canale Nove. Considerando il solo spazio dell’intervista all’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni (dalle 21:03 alle 21:28), la trasmissione ha avuto oltre 3,3 milioni di telespettatori e uno share del 15,5 per cento.

In questo modo il Nove ha superato i numeri già notevoli che aveva avuto a ottobre con le prime due puntate del programma (che avevano avuto rispettivamente il 10,47 per cento di share e l’11,26 per cento di share), ed è stato il secondo canale più visto tra tutte le reti televisive nazionali. La seconda parte del programma, chiamata Che tempo che fa – Il Tavolo e andata in onda tra le 22 e mezzanotte, ha avuto più di 1,3 milioni di spettatori uno share del 9,8 per cento.

Fino allo scorso maggio Che tempo che fa andava in onda sui canali Rai ma in seguito all’insediamento del governo di Giorgia Meloni, a ottobre del 2022, Fazio non aveva ricevuto proposte per il rinnovo del suo contratto da parte della Rai e aveva quindi annunciato il passaggio a Discovery. Il programma più visto domenica è stato la serie televisiva italiana Màkari, in onda su Rai 1, che ha avuto 4 milioni di telespettatori e uno share del 13 per cento.