Donald Trump ha vinto i caucus in Michigan, Missouri e Idaho

Sabato l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha vinto le primarie del Partito Repubblicano in Michigan, in Missouri e in Idaho, battendo ampiamente l’altra principale candidata, Nikki Haley. La vittoria di Trump era ampiamente prevista, dato che finora ha vinto in ogni stato in cui si sono tenute le primarie. In base ai voti ricevuti nei vari stati nelle primarie o nei caucus, cioè piccoli dibattiti in vari collegi elettorali di uno stato, a ogni candidato viene assegnato un certo numero di delegati che alle convention estive di ciascun partito decideranno il candidato del partito per le elezioni di novembre. Tutti i 71 candidati assegnati sabato sosterranno Trump alla convention repubblicana.

Quelli in Idaho erano appunto dei caucus, così come quelli del Missouri, che però avevano solo funzione consultiva, non hanno eletto alcun delegato, ma hanno dimostrato il sostegno a Trump di tutti i potenziali delegati che saranno scelti nei prossimi mesi alle assemblee distrettuali e statali. In Michigan, a causa di dissidi fra il il Partito Repubblicano nazionale e il governo statale, controllato dai Democratici, delle primarie erano già state organizzate martedì scorso, ma attribuivano solo un numero limitato di delegati. Haley ne aveva vinti 4: la parte restante (51) è andata tutta a Trump, di cui 39 ai caucus di sabato.

