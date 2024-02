Donald Trump ha battuto Nikki Haley anche nelle primarie Repubblicane in South Carolina

Sabato si sono tenute le primarie del Partito Repubblicano nello stato del South Carolina, negli Stati Uniti: è il quarto stato in cui si sono svolte le primarie, dopo Iowa, New Hampshire e Nevada. Ha vinto con ampio margine l’ex presidente Donald Trump, il quale ha ottenuto il 59,8 per cento dei voti contro il 39,5 della sua unica avversaria, Nikki Haley. La sconfitta di Haley era ampiamente prevista, ma è stata particolarmente dura perché Haley è stata governatrice del South Carolina tra il 2011 e il 2017.

Al momento non c’è un singolo stato in cui Haley sia avanti nei sondaggi, e nemmeno uno in cui possa perlomeno contendere la vittoria a Trump. Di fronte a queste prospettive, molti ipotizzavano un ritiro imminente della sua candidatura, ma Haley ha finora smentito: anche dopo questa sconfitta ha detto di voler restare in corsa, e che «oggi non è la fine della nostra storia».

Secondo vari analisti, Haley intende rimanere in corsa fino al cosiddetto Super Tuesday, il 5 marzo, quando si voterà in 15 stati contemporaneamente. Sabato Donald Trump ha detto che chiunque continuerà a fare donazioni in favore della campagna elettorale di Haley sarà «cacciato in maniera permanente dal campo MAGA»: è l’acronimo di Make America Great Again, che rappresenta il movimento politico dell’ex presidente.

– Leggi anche: Nikki Haley non vuole ritirarsi dalle primarie del Partito Repubblicano