La rete televisiva pubblica di Israele ha accettato di cambiare il testo della canzone candidata per l’Eurovision Song Contest

La rete televisiva pubblica di Israele, Kan, ha accettato di cambiare il testo della principale canzone candidata a rappresentare il paese all’Eurovision Song Contest, il concorso musicale organizzato dall’Unione europea di radiodiffusione (EBU). La canzone s’intitola “October Rain”, in italiano “Pioggia d’ottobre”, e la scorsa settimana era stata rifiutata dall’EBU per violazione delle regole sulla neutralità politica dell’Eurovision: il testo infatti alluderebbe alla guerra contro Hamas, l’organizzazione islamista che controlla Gaza, e lo stesso titolo sarebbe un riferimento al 7 ottobre 2023, il giorno dell’attacco di Hamas contro i civili israeliani.

“October Rain” è quasi tutta in inglese, come la maggioranza delle canzoni che concorrono all’Eurovision, tranne che per alcuni versi in ebraico. Inizialmente Kan aveva detto che il testo non sarebbe stato cambiato, ma poi il presidente israeliano Isaac Herzog aveva invitato la rete televisiva a fare le «modifiche necessarie» affinché Israele potesse competere al concorso e «alzare la voce» nel contesto internazionale. Domenica Kan ha diffuso un comunicato in cui dice di aver chiesto sia ai parolieri di “October Rain” che a quelli del testo di “Dance Forever”, la seconda canzone in lizza per concorrere all’Eurovision per Israele, di «riadattare i testi».

Il testo originale di “October Rain” pubblicato sul sito di Kan:

Writers of the history

Stand with me

Look into my eyes and see

People go away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight

Took my light

Everything is black and white

Who’s the fool who told you

Boys don’t cry

Hours and hours and flowers

Life is no game for the cowards

Why does time go wild

Every day I’m loosing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

We got nothing to hide

Take me home

And leave the world behind

And I promise you that never again

I’m still wet from this october rain

October Rain

Living in a fantasy

Ecstasy

Everything’s meant to be

We shall pass but love will never die

Hours and hours and flowers

Life is no game for the cowards

Why does time go wild

Every day I’m loosing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

We got nothing to hide

Take me home

And leave the world behind

And I promise you that never again

I’m still wet from this october rain

October Rain

October Rain

לא נשאר אוויר לנשום

אין מקום

אין אותי מיום ליום

כולם ילדים טובים אחד אחד

(There’s no air left to breath

There’s no space

I’m gone day by day

Everyone is good kids one by one)