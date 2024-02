È morto Paolo Taviani, che col fratello Vittorio fu tra i più importanti registi italiani

È morto giovedì in una clinica di Roma il regista Paolo Taviani, che insieme al fratello Vittorio fu tra i più importanti e apprezzati registi italiani. Nato a San Miniato (Pisa) l’8 novembre 1931, Paolo Taviani aveva 92 anni e nel 2022, quattro anni dopo la morte del fratello Vittorio, aveva scritto e girato il suo primo film da solo, Leonora addio, dopo una carriera tutta vissuta in coppia. I “fratelli Taviani”, come erano conosciuti, diressero i loro film più famosi tra gli anni Settanta e Ottanta, ottenendo un gran successo di critica per come univano eleganza stilistica e impegno civile.

Il successo internazionale arrivò con Padre Padrone, a cui seguì nel 1982 La notte di San Lorenzo, che racconta l’episodio della strage nel Duomo di San Miniato, compiuta dall’esercito americano durante la Seconda guerra mondiale, con uno stile che è stato descritto come “realismo magico”. Altri famosi film dei fratelli Taviani degli anni Ottanta furono Kaos (1982) e Good Morning, Babilonia (1987). Dagli anni Novanta al 2017 girarono altri otto film, l’ultimo fu Una questione privata, dal romanzo di Beppe Fenoglio.